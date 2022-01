Smitten på plejehjem stiger - men færre dør med corona

Antallet af coronatilfælde på landets plejehjem stiger til et rekordhøjt niveau.

I sidste uge - uge 52 - blev der registreret 596 tilfælde blandt beboere, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er mere end dobbelt så mange som i uge 51 og det højeste på en uge. Det hidtil højeste var i uge 53 i 2020, hvor 473 beboere blev testet positiv.

Her blev der dog kun foretaget knap 11.300 coronatest. I sidste uge er der lavet næsten 21.000 test.

Ifølge professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos, Syddansk Universitet, er det forventeligt, at smitten stiger i den nuværende situation.

- Selvfølgelig skal der gøres alt for at holde smitten ude af plejehjemmene, men det kan man ikke, for de er ikke hermetisk lukket, siger han.

- Med udbredt smitte i samfundet vil det selvfølgelig også finde vej ind på plejehjemmene.

- Til gengæld er beboerne vaccineret med tredje stik, så mon ikke det yder en vis form for beskyttelse. Det ser også ud til at afspejle sig i dødstallene, lyder det fra professoren.

Selv om der er flere bekræftede coronatilfælde, er der ikke nær så mange, som dør med covid-19 på plejehjemmene som tidligere.

I sidste uge var der 12 dødsfald blandt bekræftede coronatilfælde. I uge 53 i 2020 - ugen med det hidtil højeste antal smittede - afgik 87 smittede ved døden.

Antallet af dødsfald blandt smittede på plejehjem toppede dog først to uger efter - i uge 2 i 2021 - hvor 110 døde med covid-19.

I alt er der registreret 1056 coronadødsfald på plejehjemmene. Det er cirka en tredjedel af de samlede døde med corona i Danmark.

Der er omkring 930 plejehjem i Danmark med over 40.000 beboere. Det svarer til, at omkring halvdelen af beboerne blev testet sidste uge.

/ritzau/