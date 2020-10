Smitten stiger i Italien - rejser kan blive frarådet

Italien krydser grænsen for, hvor mange smittede Udenrigsministeriet tillader for at anbefale rejser.

Italien er på vej til at komme på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til.

Landet har de seneste to uger i gennemsnit haft 31,1 smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser til et land, hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.

En ikke-nødvendig rejse er for eksempel en turistrejse.

Bulgarien er med 28,9 smittetilfælde per 100.000 indbyggere også tæt på at krydse grænsen.

Udenrigsministeriets liste over anbefalinger til rejsemål bliver opdateret hver torsdag klokken 16. Dermed kan billedet potentielt nå at ændre sig.

/ritzau/