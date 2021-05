Smitten stiger i København - Tingbjerg Sogn lukkes ned

Tingbjerg Sogn i København bliver ramt af nedlukning af skoler og fritidsinstitutioner efter smittestigning.

Tingbjerg Sogn i København bliver ramt af nedlukning, da smitten i sognet har overskredet myndighedernes grænseniveauer. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det betyder blandt andet, at skoler og fritidsinstitutioner samt kultur- og fritidsliv bliver lukket ned.

Samtidig er den generelle smitte i Københavns Kommune steget til 153 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge.

Tallet har været let stigende den seneste uge, da det for en uge siden lå på 130.

Hvis tallet overskrider 250, vil hele kommunen blive lukket ned, så der er fortsat et stykke op.

Et sogn bliver lukket ned, hvis smitten overskrider tre tal.

Det gælder, hvis der på en uge har været flere end 20 smittetilfælde, en positivprocent over 2,5 og en incidens - smittetilfælde per 100.000 indbyggere - på over 500.

/ritzau/