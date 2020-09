Smitten stiger i Storbritannien - rejser kan blive frarådet

Storbritannien krydser grænsen for, hvor mange smittede Udenrigsministeriet tillader for at anbefale rejser.

Storbritannien er på vej til at komme på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til.

Landet har de seneste to uger i gennemsnit haft 35,4 smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser, hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.

De seneste dage er der rapporteret omkring 6000 tilfælde om dagen i Storbritannien.

Mandag advarer den britiske sundhedsstyrelse om, at tallet kan stige til 50.000 i midten af oktober, hvis der ikke bliver reageret, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Antallet af lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser, er steget de seneste uger i takt med stigende smitte i Europa.

Island er med 28,7 smittetilfælde per 100.000 indbyggere også tæt på at krydse grænsen.

Udenrigsministeriets liste over anbefalinger til rejsemål bliver opdateret hver torsdag klokken 16. Dermed kan billedet potentielt nå at ændre sig.

Ud over antal smittede kigger myndighederne på testniveauet i det enkelte land. Det tæller herunder, hvor stor en andel af de testede der testes positive.

Derudover ses der på landenes restriktioner i forhold til indrejse. Det er for eksempel, om der er krav om karantæne, når man krydser grænsen.

Udenrigsministeriet fraråder på grund af for høj smitte rejser til Tjekkiet, Kroatien, Frankrig, Belgien, Spanien, Luxembourg, Malta, Rumænien, Monaco, Andorra, Portugal, Holland, Schweiz, Østrig og Ungarn.

Desuden frarådes rejser til en række lande, fordi de har krav om karantæne, når man ankommer fra Danmark. Det gælder Irland, Letland, Estland, Litauen, Island, Finland og Slovenien.

De resterende EU-lande og Schengen kan man godt rejse til, men man anbefales at udvise ekstra forsigtighed.

I den øvrige del af Europa og resten af verden - på nær Tunesien - frarådes alle unødvendige rejser.

