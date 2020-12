Smitten stiger stadig - kontakttal er fortsat på 1,2

SSI har i dag udregnet kontakttallet til at være 1,2, hvilket vil sige, at smitten fortsat er stigende. I alle dele af landet er smitten opadgående, dog særligt i Region Hovedstaden. Det er helt afgørende, at vi står sammen om at bremse smitten. Det er nu. #COVID19dk pic.twitter.com/WVCj9Anlhd