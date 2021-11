Smitteopsporing skærpes efter fund af ny coronavariant

Ud fra et forsigtighedsprincip skærpes anbefalinger til nære kontakter til smittede med ny variant.

Sundhedsstyrelsen skærper nu retningslinjerne for smitteopsporing, når der er mistanke om smitte med den nye virusvariant Omikron.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Det anbefales nu, at både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter går i selvisolation og bliver PCR-testet på dag 1, 4 og 6, efter at man har haft kontakt til den smittede.

Det gælder, uanset om man er vaccineret eller ej.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selvisolationen kan ophæves igen ved negativt svar på den sidste test på dag 6.

De skærpede retningslinjer gælder, når der er påvist - eller der er mistanke om - smitte med den nye coronavariant, der blev påvist første gang i Sydafrika.

Når det gælder smitteopsporing i forhold til den dominerende Delta-variant af coronavirusset, er der eksempelvis ikke krav om isolation for nære kontakter, der er vaccinerede.

Men det er der, når det gælder den nye variant.

Skærpelsen sker ud fra et forsigtighedsprincip, oplyses det.

Retningslinjerne gælder, indtil der foreligger mere tilstrækkelig viden om Omikron.

Danmark har indført rejserestriktioner mod ti lande i det sydlige Afrika.

Det gælder blandt andet Sydafrika, hvor Omikron første gang blev påvist.

Alle rejser til disse lande frarådes, og indrejsende fra disse lande til Danmark skal testes og selvisolere sig i ti dage efter ankomst til Danmark.

Der er to bekræftede tilfælde af Omikron-varianten i Danmark. Men ni andre tilfælde mistænkes og undersøges nærmere, har Statens Serum Institut meddelt mandag eftermiddag.

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere på dagen oplyst, at man mistænker, at Omikron-varianten er på spil på Rasmus Rask Skolen i Odense Kommune.

Skolen er nu blevet lukket, foreløbig mandagen ud.

/ritzau/