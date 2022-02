Smitteprognoser bliver mere usikre fremover

Det bliver ikke nemmere at skulle forudse, hvordan coronasmitten udvikler sig i Danmark de kommende måneder.

Nu hvor de fleste coronarestriktioner er bortfaldet, er der forventeligt også færre, der lader sig teste, og dermed bliver datagrundlaget for analytikernes arbejde også dårligere.

Det forklarer Troels Petersen, der er lektor i eksperimentel partikelfysik på Niels Bohr Instituttet. Han har siddet med i en ekspertgruppe for matematisk modellering, som har rådgivet Statens Serum Institut under coronaepidemien.

- Når man har haft en lang periode, hvor folk har opført sig nogenlunde ens, så bliver det nemmere at modellere. Men det bliver omvendt sværere nu, hvor reglerne ændrer sig og dermed også folks adfærd.

- Derfor ville jeg også nødigt skulle modellere de kommende dages testdata. Der vil formentlig gå nogle uger, før man bliver god til det igen.

- Og det forventede øgede mørketal gør det ikke bedre, siger han med henvisning til, at der formentlig er flere, der går under testradaren end hidtil.

Alligevel mener matematikeren, at det giver mening fortsat at prøve at forudsige udviklingen.

- Man kan stadig godt modellere, men det bliver med større usikkerhed, når du ikke kender det reelle antal smittede. Vi kommer til at stå med et groft estimat.

- Det vigtige bliver nok at komme med bud på, hvor mange man skal forvente på hospitalerne og så at overveje, om man kan stole på erfaringerne fra tidligere, siger han.

Troels Petersen tror også, at vi fortsat vil skæve til SSI's daglige opgørelse af smittetallene en rum tid fremover, selv om de er mere usikre end tidligere.

- I den forgangne måned har næsten alle danskere set smittetallet dagligt. Det vil nok ændre sig i takt med, at det bliver langt mindre vedkommende.

- Men efter i så lang tid og så vild en periode for os alle sammen vil det nok ikke være et tal, man bare stopper med at rapportere og interessere sig for lige med det samme, siger han.

/ritzau/