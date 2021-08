Smittespredning i grønlandsk by udskyder skolestart

Skolestarten er blevet udskudt med en uge i den grønlandske by Sisimiut på grund af et smitteudbrud med coronavirus.

Det oplyser byens borgmester, Malik Berthelsen, ifølge mediet Sermitsiaq.AG.

Børnene skulle efter planen være begyndt i skole mandag, men det er blevet udskudt til 16. august.

- Vi kan se, at smitten spreder sig, og vi frygter, at der vil komme endnu flere smittede, hvis vi starter skoleåret på mandag, siger Malik Berthelsen (S) til Sermitsiaq.AG.

Der er i øjeblikket 22 aktive smittetilfælde i Sisimiut. Lørdag blev der fundet otte nye smittede, mens tre blev testet positive fredag.

Af de 22 smittede er to blevet indlagt. Den ene har brug for aktiv behandling, men tilstanden hos begge patienter ikke er kritisk, skriver Sermitsiaq.AG.

Borgmesteren opfordrer befolkningen til at fortsat at følge de anviste påbud, herunder brug af mundbind, afstand og god hygiejne.

Torsdag valgte Epidemikommissionen og den grønlandske regering, Naalakkersuisut, at indføre strengere restriktioner i Sisimiut for at få bugt med smittespredningen, ligesom der er indført restriktioner i Upernavik.

Fra på tirsdag vil det kun være muligt for personer, som ikke bor i landet, at rejse ind fra udlandet, hvis de er færdigvaccineret.

I Grønland er der aktuelt konstateret 67 aktive smittetilfælde med covid-19. Det er det højeste antal siden pandemien begyndte, skriver mediet KNR.

I alt har der været 168 smittede i Grønland, mens der er blevet udført omkring 44.500 test. Ingen coronapatienter har mistet livet i selvstyret.

Lidt over 37.000 personer har påbegyndt vaccination i Grønland. Heraf er godt 27.500 - svarende til næsten hver anden - færdigvaccineret.

Der bor omkring 56.000 i Grønland.

/ritzau/