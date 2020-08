Smittet lærer udsætter gymnasiestart for over 1000 elever

En lærer på gymnasium i Ballerup er smittet med coronavirus. Dermed bliver elevernes ferie forlænget en smule.

Starten på det nye skoleår må vente for lærere og elever på Borupgaard Gymnasium i Ballerup.

Det oplyser rektor Thomas Jørgensen mandag aften til TV2 Lorry.

Gymnasiet har over 1000 elever.

Undervisningen skulle være genoptaget mandag, men en lærer er bekræftet smittet med coronavirus.

Det betyder, at lærere og elever først skal møde op til skolestart torsdag og fredag.

Alle lærere var fysisk samlet i sidste uge for at forberede sig på det nye skoleår.

Derfor betyder den ene positive test, at alle lærere nu skal lade sig teste, før de kan genoptage undervisningen.

- Ud fra et sikkerhedshensyn har vi sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed valgt, at alle medarbejdere skal testes, før vi kan åbne op for lærere og elever igen, siger Thomas Jørgensen til TV2 Lorry.

Rektoren forventer, at der er svar på alle test senere på ugen. Derfor regner han med, at 1. g'ere kan møde ind torsdag, mens 2.- og 3. g'ere må vente til fredag.

Eleverne blev oplyst om den senere skolestart fredag. Rektoren oplyser til TV2 Lorry, at den udskudte start ikke vil få den store betydning for undervisningen.

Den første skoledag efter sommerferien har før ligget 13. august, oplyser han.

Adskillige skoler og gymnasier har mandag haft første skoledag efter sommerferien.

/ritzau/