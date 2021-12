Smittetal daler en smule - indlæggelsestal stiger til 666

Der er på et døgn registreret 13.000 tilfælde af coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

Tallet er en smule lavere end de to seneste dage, hvor der begge dage blev registreret smittetalsrekord.

Mandag blev der således fundet over 16.000 smittede, mens der søndag var knap 15.000 smittede.

Tirsdagens smittede er fundet blandt 107.010 PCR-prøver.

Smittetallene bringer Danmark i front - på den kedelige måde - når vi sammenligner os med andre lande, lyder det fra professor i global sundhed på Københavns Universitet Flemming Konradsen.

- Vi har jo noget nær verdensrekord i antal registrerede nye coronatilfælde per 100.000 indbyggere.

- En del af forklaringen er, at vi har en stor testkapacitet. Men det hænger også sammen med, at epidemien har fart på herhjemme, siger han.

Mandag landede Danmark øverst på nyhedsbureauet AFP's liste over lande med det højeste incidenstal.

Omikronvarianten har ifølge SSI ført til det nuværende høje niveau af samfundssmitte i Danmark.

Derudover stiger antallet af indlagte med 58 til 666. Yderligere 14 er døde, hvilket bringer det samlede antal døde med covid-19 op på 3231.

Det er tallet for indlæggelser, vi skal hæfte os ved, mener Flemming Konradsen.

- Der er jo ikke en én-til-én sammenhæng mellem smittetal og indlæggelser, sådan som vi så det for et år siden.

- Det skyldes, at vaccinen og ikke mindst boosterstikket giver en bedre beskyttelse, siger han.

Det seneste døgn har 90.688 fået det tredje vaccinestik. Samlet set har 44,2 procent af befolkningen fået boosterstikket.

Den nemme adgang til vacciner skal vi benytte os af, lyder opfordringen fra Flemming Konradsen.

Det er ifølge professoren vejen til at undgå, at der skal rulles yderligere restriktioner ud, sådan som man har set det i mange andre lande.

Positivprocenten - det vil sige andelen af smittede blandt de testede - ligger det seneste døgn på 12,15 procent.

Det er på niveau med positivprocenten mandag.

Med til forklaringen hører dog, at myndighederne forsøger at reservere PCR-testsystemet til mennesker med symptomer og til de nære kontakter. To grupper, hvor smitteprocenten kan tænkes at være relativt højere.

Det seneste døgn er der også foretaget 208.874 lyntest. De positive tilfælde indgår dog ikke i smittetallene.

/ritzau/