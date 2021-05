Smittetal igen under 1000 - laveste antal indlagte siden oktober

Der er det seneste døgn registreret 835 nye smittetilfælde, og samtidig falder antallet af indlagte med syv.

Det seneste døgn er der registreret yderligere 835 coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut.

Det er anden dag i træk, at smittetallet er under 1000.

De smittede er fundet på baggrund af 162.639 PCR-prøver. Det betyder, at andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - er 0,51.

Antallet af indlagte falder med syv til 139. Man skal tilbage til oktober for at finde et tilsvarende lavt antal coronapatienter.

Der er registreret yderligere ét coronarelateret dødsfald. Totalt set er 2508 personer afgået ved døden, efter at de har fået påvist covid-19.

/ritzau/