Smittetal skyder i vejret efter saunatur på højskole

En saunatur blev til et smitteudbrud på Gerlev Idrætshøjskole. Nu er 71 elever blevet smittet med coronavirus.

Der er nu i alt 71 smittede med coronavirus på Gerlev Idrætshøjskole, efter at flere elever gik i sauna med hinanden torsdag den 8. oktober.

Det skriver TV2 Øst.

I første omgang blev 42 elever konstateret smittede med coronavirus, men antallet er tilsyneladende skudt i vejret siden da.

På trods af det mener forstander for højskolen Tania Dethlefsen, at situationen er under kontrol.

- Det positive er, at udbruddet er under kontrol – der er ingen nysmittede. Alle smittede er smittet i det første udbrud, og samtidig er ingen af de ansatte blevet smittet, siger hun.

De smittede elever er blevet isoleret i en fløj af højskolens bygninger, hvor de får leveret mad og kun færdes blandt hinanden.

Der er mange af de smittede elever, der ikke har udviklet nogen symptomer. Flere er dog blevet syge.

