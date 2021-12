Smittetal slår igen rekord: Over 16.000 tilfælde

Der er på et døgn registreret 16.164 tilfælde af coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) mandag.

Smittetallet er rekord. Det kommer blot en dag efter, at den hidtidige rekord blev sat. Søndag blev der således fundet 14.844 smittede.

Af mandagens tal er 639 af smittetilfældene reinfektioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

De smittede er fundet blandt 130.686 PCR-prøver.

Det giver en positivprocent på 12,4, hvilket er det højeste i den periode, hvor alle har kunnet få en coronatest.

Med til forklaringen hører dog, at myndighederne forsøger at reservere PCR-testsystemet til mennesker med symptomer og til de nære kontakter. To grupper, hvor smitteprocenten kan tænkes at være relativt højere.

Derudover stiger antallet af indlagte med 29 til 608. Blandt de indlagte er 70 på intensiv og 46 i respirator.

Det er antallet af indlagte, som overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital Christian Wamberg hæfter sig ved.

- 608 indlagte fylder på sygehusene, men hospitalsvæsenet er ikke i knæ på nuværende tidspunkt, siger han.

Der er fortsat et stykke vej op til de 964 coronaindlagte i januar i år.

Christian Wamberg mener, at vaccinerne gør forskellen, fordi vaccinerede ikke bliver helt så syge af covid-19 som uvaccinerede.

Det er også de uvaccinerede, der ifølge overlægen og formanden for intensivlægerne fylder mest på sygehusenes intensivafdelinger.

- Dem vi ser på intensiv lige nu er typisk uvaccinerede, som udgør op mod halvdelen. Den anden halvdele er immunsvækkede personer, siger Christian Wamberg.

Yderligere 7 er døde med covid-19. Dermed er det samlede dødstal 3217.

De høje tal kommer efter en periode, hvor fokus har været rettet mod den nye omikronvariant.

Den er i dag dominerende i Danmark.

Regeringen har blandt andet med henvisning til varianten indført en række restriktioner og skruet op for test- og vaccinationsindsatsen.

Omikronvarianten er mere smitsom, og det vil ifølge Christian Wamberg formentlig afspejle sig i fortsat stigende smittetal.

- Jeg tror ikke, vi har set toppen endnu. Det gør vi formentlig først i starten eller midten af januar, siger han.

Tallene fra seruminstituttet viser, at 27.739 personer det seneste døgn har fået det tredje vaccinestik.

Dermed har 2.506.758 personer fået boosterstikket. Alle over 18 år kan booke tid til stikket, når der er gået fire en halv måned efter andet vaccinestik.

/ritzau/