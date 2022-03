Smittetallet er det laveste siden januar

Antallet af personer, der er testet positiv for coronavirus, og som er indlagt på et hospital, stiger med 21.

10.827 personer er det seneste døgn konstateret smittet med coronavirus.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Dagens antal bekræftede smittetilfælde er det laveste, der er set i februar og marts i år.

Henrik Nielsen, professor og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, mener, at dagens smittetal passer ind i den forventning, der har været til smittetallet de seneste par uger:

Artiklen fortsætter under annoncen

- At epidemien er nedadgående, og at vi i løbet af marts vil se et yderligere fald i smittespredningen. Og også et fald i antallet af hospitalsindlagte med coronavirus, siger han.

Henrik Nielsen mener, at der i foråret og omkring påske kan være helt ned til 1000 bekræftede tilfælde af coronavirus dagligt.

Søndag er sidste dag med lyntestcentre i Danmark. Det betyder, at der kun er mulighed for at få taget PCR-test eller tage en hjemmetest selv.

Det betyder ifølge Henrik Nielsen, at der kan være et stort mørketal af smittede, der ikke bliver registreret.

- Så selv om tallene er lave, er der sikkert flere end dem, vi lige fanger, siger han.

De 10.827 positive coronatest er fundet blandt 40.972 PCR-prøver. Det betyder, at 26,4 procent af prøverne var positive for coronavirus.

526 af de personer, der er testet positiv det seneste døgn, er personer, der før har været bekræftet smittet med coronavirus. Det kaldes også reinfektioner.

Det samlede antal indlagte stiger med 21 til 1556.

37 personer er indlagt på en intensivafdeling. 16 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Det er dog ikke alle 1556 indlagte, der er indlagt, fordi de er syge med coronavirus. Bliver man indlagt på hospitalet med en positiv coronatest, tæller man med i antallet af indlagte med coronavirus.

I en risikovurdering fra Epidemikommissionen fremgår det søndag, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at maksimalt 250 til 300 patienter er indlagt med alvorlig covid-19-sygdom.

/ritzau/