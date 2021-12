Smittetallet tirsdag er rekordhøjt - 6324 nye tilfælde

Der er registreret 6324 nye tilfælde af coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste smittetal på et døgn i løbet af epidemien.

Mandag var tallet højere, men SSI oplyste, at man på grund af "udsving i prøve-flowet og svartid i løbet af weekenden" havde registeret et meget højt tal mandag.

Tallet mandag dækkede over, at de nye positive prøver fordelte sig hen over weekenden og ikke bare søndag.

Antallet af indlagte med coronavirus på de danske hospitaler falder med 3 til 465.

Der er yderligere ni coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/