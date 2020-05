Smittetrykket beskriver spredning af virus

* Smittetrykket er en betegnelse for, hvor mange personer en person med coronavirus i gennemsnit giver smitten videre til.

* Hvis smittetrykket er under 1,0, er det udtryk for, at epidemien aftager.

* Hvis smittetrykket er over 1,0, er det udtryk for, at epidemien udvikler sig.

* Der er flere måder at beregne smittetrykket på, men Statens Serum Institut (SSI) har valgt at estimere det ud fra antallet af coronarelaterede indlæggelser på sygehusene.

* Det tal vurderes nemlig til at være mindre påvirket af ændringer i, hvor mange og hvem man tester.

* SSI understreger, at tallene er behæftet med usikkerhed.

* Fremover opdateres Danmarks smittetryk ugentligt.

Kilde: Statens Serum Institut.

