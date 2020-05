Smittetrykket falder til 0,7 i genåbningen

Smittetrykket er i begyndelsen af maj faldet til 0,7 fra 0,9 trods genåbning, oplyser Statens Serum Institut

Det danske samfund åbner, de mindste børn er for længst kommet tilbage i vuggestue og skole, og de videre faser for genåbningen er i gang.

På trods af genåbningen er smittetrykket siden begyndelsen af maj faldet fra 0,9 til 0,7.

Det viser den seneste måling fra Statens Serum Institut (SSI).

Smittetrykket er et udtryk for, hvor mange andre en person med coronavirus smitter. Hvis det er 0,9, betyder det, at en person med coronavirus gennemsnitligt smitter 0,9 andre.

- Det at smittetrykket har ligget så stabilt under 1 i den sidste uge er tegn på, at den første fase af genåbningen ikke endnu har sat skub i smittespredningen, siger Tyra Grove Krause, der er afdelingschef i SSI, i en pressemeddelelse.

Smittetrykket er en af de indikatorer, myndighederne holder øje med i forbindelse med genåbningen af landet, hvor fase 2 officielt er gået i gang mandag.

For fire uger siden blev Folketingets plan for genåbningens første fase igangsat. Børn fra 0.–5.-klasse kom tilbage i skole, en stor del af de liberale erhverv åbnede, og daginstitutioner gjorde plads til samfundets mindste.

Ifølge Tyra Grove Krause er det lave smittetryk et udtryk for, at borgerne tager sine forholdsregler.

- Det skyldes sikkert både skolernes kæmpe indsats med at holde fysisk afstand og sikre god hygiejne. Men det tyder også på, at folk generelt stadig passer på, siger hun.

Den kritiske grænse for smittetrykket er 1,0. Er smittetrykket over, er det udtryk for, at epidemien accelerere. Er det under, er det udtryk for, at epidemien aftager.

Under coronakrisen er smittetrykket gået op og ned. I marts var det helt oppe over 1,0. I midten af april stabiliserede det sig på 0,6. Og de første uger efter genåbningens fase 1 steg det igen til 0,9.

Og ifølge SSI kom det helt op på 1,0 mellem 22. og 24. april.

