SMS'er under kørsel skal koste et klip i kørekortet

Et flertal er blevet enige om, at brug af mobil under kørsel skal koste både en bøde og et klip i kørekortet.

Det får snart større konsekvenser, hvis du finder telefonen frem, mens du kører bil.

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at skærpe straffen for at benytte håndholdte mobiler eller lignende elektronisk udstyr som tablets og laptops under kørsel.

Derfor vil transportminister Ole Birk Olesen (LA) forberede et lovforslag, som kan fremsættes til efteråret.

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Indtil videre koster det en bøde på 1500 kroner, hvis man bruger sin telefon, mens man kører bil. Men nu vil partierne have straffen til at lyde på en bøde på 1500 kroner og et klip i kørekortet.

Transportministeren mener, at klippet vil få bilisterne til at lade mobilen ligge i lommen.

- Det er fantastisk egoistisk at kigge andre steder hen end på vejen, når man kører rundt med halvanden ton metal for enden af speederen, siger han i pressemeddelelsen.

Den skærpede straf skal gøre forbuddet mere tidssvarende til nutidens teknologi. Derfor gælder forbuddet ikke blot mobiler, men alle former for kommunikationsapparater.

Det skal altså være forbudt at indstille sin GPS, mens man kører bilen.

- Det nytter ikke noget, at vores lovgivning baserer sig på de teknologiske tilbud, der fandtes i år 1997, hvor forbuddet mod håndholdte mobiltelefoner blev indført, siger Ole Birk Olesen.

Hos Forenede Danske Motorejere (FDM), der varetager bilisters interesser, er man positivt stemte over for den skærpede straf.

Dennis Lange, der er juridisk konsulent hos FDM, så dog gerne, at man også gav politiet flere ressourcer til at kontrollere bilisterne.

- Det er nødvendigt, at politiet har ressourcer til rent faktisk at være ude på gaden og føre kontrol med færdsel. Ellers kan det være lige meget. Hvis der ikke er nogen, der kontrollerer, så hjælper det ikke noget, siger han.

En rapport fra DTU i 2016 fastslog, at en af de aktiviteter, der øger risikoen for færdselsuheld mest, er hvis man taster på mobilen under kørsel.

/ritzau/