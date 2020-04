Smukfest er aflyst - vender først tilbage i 2021

Den årlige musikfestival i Skanderborg bliver ikke til noget i august, men vender tilbage i 2021.

Skanderborg Festival 2020 er aflyst og vender først tilbage i 2021, oplyser Smukfest i en pressemeddelelse.

Beslutningen er taget, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag forlængede et forbud mod store forsamlinger til slutningen af august.

Mandag aften meldte festivalen i første omgang ud, at der ikke ville blive nogen festival i august, og at man i løbet af de kommende dage ville melde ud, hvad der så skulle ske.

Det er nu endt med en aflysning. Festivalen skulle have været afholdt 2.-9. august.

- Smukfest retter sig selvfølgelig efter myndighedernes forbud – og i denne situation er der ikke andet at gøre end at aflyse dette års festival, siger Poul Martin Bonde, der er formand for Skanderborg Festivalklub.

- Det er ufatteligt trist, at det bliver sådan, ikke bare for arrangementet i sig selv, men også for de mange klubber og organisationer, der baserer en del af deres økonomi på at arbejde for Smukfest, siger han i pressemeddelelsen.

Der skulle efter planen have været 55.000 gæster hver dag til festivalen i august, der stort set havde udsolgt.

Man kan enten vælge at få sin billet overført til næste års festival eller få refunderet pengene.

