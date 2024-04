Smuldret flertal ændrede forhandlingerne om ældrereform radikalt

Magtdynamikken i de langstrakte forhandlinger om ældreloven ændrede sig radikalt, da folketingsmedlemmet Mads Fuglede skiftede fra Venstre til Danmarksdemokraterne.

Med et slag var regeringens indenrigspolitiske flertal væk, og det kunne oppositionen mærke i forhandlingerne.

- Det blev helt afgørende i forhandlingslokalet, for pludselig blev regeringen klar over, at der var den her ændring. Lige pludselig blev de forhandlingsvillige, siger Marlene Harpsøe, ældreordfører for Danmarksdemokraterne.

Aftalepartierne mødte i første omgang en regeringen, der stod hårdt fast på eget udspil, og som havde sit eget flertal at spille på.

- Vi har jo været igennem et forløb, hvor regeringen har været meget stålsat på ikke at ændre næsten et komma på det ældreudspil, de var kommet med. Men den parlamentariske situation ændrede sig, siger Marlene Harpsøe.

Forløbet har budt på atypiske alliancer i oppositionen, hvor selv forskellige partier som SF, LA og Konservative har forenet sig.

Det har kunne presse regeringen.

Ifølge De Konservatives Mette Abildgaard blev partierne mødt af en regering, hvis attitude tilsagde, at den kunne lave aftalen selv.

- Det mistede de undervejs, og det gjorde ikke, at vi skruede ned for vores krav. Måske tværtimod, fordi vi var så dygtige til at stå sammen som partier, siger hun.

- Det har trukket forhandlingerne i langdrag, fordi ministeren mange gange måtte tilbage til regeringen og søge nye mandater.

Det er også derfor, der blev aflyst så mange forhandlingsmøder, beretter Abildgaard.

Marlene Harpsøe og Mette Abildgaard fremhæver begge, at de fik afsat penge til faste teams i ældreplejen gennem den nye og styrkede forhandlingsposition.

- Lige pludselig kunne vi godt få reserveret penge til faste teams til kendte ansigter i ældreplejen, og det er super positivt, at vi er endt der, siger Marlene Harpsøe.

Derudover har partierne også fået "store indrømmelser" på dagsordenen om frie valg mellem kommunale og private alternativer og en målsætning om flere friplejeboliger.

Selv siger ældreminister Mette Kierkgaard, at hun har oplevet partier, der var i "arbejdstøjet og interesserede i at komme i dybden, så man ved, hvad man køber ind på".

Hun kan ikke kommentere, hvorvidt det smuldrede flertal ændrede dynamikken.

- Det bliver en kontrafaktisk situation, for jeg ved ikke, hvordan det havde været i øvrigt, siger Mette Kierkgaard.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg vil have en bred aftale.

Ældrereformen er den første store aftale, siden regeringens mistede sit indenrigspolitiske flertal.

Her efter forhandlingerne øjner Mette Abildgaard en ny politisk virkelighed.

- Jeg håber, at det varsler nye tider i dansk politik, hvor vi - hvis vi i oppositionen evner at stå sammen - har en helt anden magt over regeringen.

