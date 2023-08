Smykkelov, burkaforbud og håndtryk: Bliver forbud mod koranafbrændinger den næste symbolpolitik?

Debatten om koranafbrændinger har på det seneste budt på stemmer, som har benyttet sig af ordet symbolpolititik i forbindelse med SVM-regeringens varslede forbud mod koranafbrændinger.

Et nyligt eksempel kommer fra B.T.’s politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder koranafbrændingsforbuddet for ”symbolpolitik fra øverste hylde”. Formand for Indre Mission, Hans-Ole Bækgaard, har også for nylig i Kristeligt Dagblad kaldt den afskaffede blasfemiparagraf – som regeringen i en eller udstrækning vil genindføre – for netop symbolpolitik.

Ifølge Thomas Elholm, professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, har det kommende forbud en "snert af symbolpolitik" over sig. Det er dog ikke entydigt negativt, forklarer han:

”Forbuddet vil jo gælde for alle, men ramme utrolig få. Set med de briller, ja, så er det symbolpolitik. Symbolpolitik har ofte en negativ klang. Men det symbolske element i straffelovgivning kan faktisk være meget positivt. Med lovindgrebet kan regeringen udadtil fortælle, at nu bliver koranafbrændere straffet, hvilket kan bidrag til at løse et problem for Danmark. Men man kan heller ikke udelukke, at det indadtil virker præventivt, så der kommer færre episoder, hvor hellige skrifter brændes af, og så kan det bidrage til at manifestere normerne for den slags i landet. Altså: Det gør vi ikke, fordi det er forbudt.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Thomas Elholm kan se flere komplikationer forbundet med koranafbrændingsforbud – også når det kommer til straf. Han fortæller, at bøde- og strafudmåling i Danmark især er fastsat ud fra grovheden af den handling, man har begået. Thomas Elholm vurderer, at bøden for at brænde en koran af formentlig bliver højere, end den er ved tildækningsforbuddet – også kendt som burkaforbuddet. Her ligger bøden ved første overtrædelse på 1000 kroner, hvor den efter fjerde overtrædelse ender på 10.000 kroner.

Tre eksempler på symbolpolitik

Når Thomas Elholm fremhæver tildækningsforbuddet i Danmark, er det ikke tilfældigt.

Tildækningsforbuddet er sammen smykkeloven og det obligatoriske håndtryk ved grundlovsceremonier, når man vil blive dansk statsborger, tre lovindgreb, som ofte har fået hug for at være symbolpolitik. Fællesnævneren for de tre love er, at de har ramt utroligt få mennesker i årenes løb.

Fra august 2018, hvor tildækningsforbuddet trådte i kraft, til og med midten af juni 2023 har der været 69 sigtelser. I indeværende år har der kun været én sigtelse. Der var også kun én sigtet person i 2022. Det viser en aktindsigt fra Rigspolitiet.

En anden aktindsigt fra Udlændingestyrelsen viser, at der fra begyndelsen af februar 2016, hvor smykkeloven trådte i kraft, frem til midten af juni i år, er truffet afgørelse i 13 sager. Det betyder, at kun 13 personer har fået beslaglagt eksempelvis penge, smykker og værdigenstande.

Kristeligt Dagblad har også søgt aktindsigt i, hvor mange – eller hvor få – personer, som er blevet nægtet dansk statsborgerskab, fordi disse ikke har villet give hånd ved grundlovsceremonier. Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser, at man ikke er bekendt med antallet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Thomas Elholm, kan man forvente, at man her i Danmark vil se en lignende tendens for koranafbrændingsforbuddet om et par år; altså at det nærmest ikke har været håndhævet?

”Ja, det er jeg næsten sikker på. Og det indikerer jo, at koranafbrændingsforbuddet kan betragtes som symbolpolitik. Der vil i begyndelsen sikkert være enkelte håndhævelser, men efter nogen tid næsten ingen. Det sjove er, at når vi en gang kommer dertil, så siger politikerne sikkert: ’Det er, fordi loven virker, som den skal.’ Det argument kan altid bruges. For det kan sjældent modbevises.”

Det ser unægteligt ud, som om symbolpolitikken er kommet for at blive. Der har ellers været grund til at tro, at den ville sygne hen.

Under overskriften ”Jelveds principielle opsang” fortalte den radikale, politiske veteran Marianne Jelved ellers i et interview til Kristeligt Dagblad i foråret 2004, at den ikke ville holde længe. ”Skulle symbolpolitikken alligevel fortsætte sin sejrsgang, ser det mørkt ud for demokratiet,” sagde hun dengang.

Jelveds udsagn er interessant af flere årsager. Det skulle vise sig, at hendes forudsigelser langt fra holdt stik. Og så var det første gang – for snart 20 år siden – at ordet "symbolpolitik" optrådte i en artikel i Kristeligt Dagblad.