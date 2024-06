Snart bliver det ulovligt at besidde e-cigaretter med søde smage

Fra 1. juli bliver det forbudt at besidde såkaldte puff bars - det vil sige e-cigaretter med søde smage eller højt nikotinindhold - i Danmark.

Det har et bredt flertal i Folketinget vedtaget tirsdag. Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er i forvejen forbudt at sælge produktet her i landet.

Stramningen af reglerne gør det både ulovligt at købe, besidde og bringe puff bars med ind over den danske grænse.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) siger i meddelelsen, at produktet både er sundhedsskadeligt og afhængighedsskabende.

- Vi kan ikke leve med, at børn og unge uden problemer kan få fat i puff bars, der udover at være ulovlige at sælge i Danmark er sundhedsskadelige og afhængighedsskabende, lyder det.

- Derfor strammer vi nu for alvor grebet og gør det ulovligt både at indføre, købe og besidde puff bars.

Socialdemokratiet, Venstre, Danmarksdemokraterne, SF, Moderaterne, De Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet er en del af lovforslaget. Liberal Alliance stemte nej.

/ritzau/