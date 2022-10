Snart falder hammeren: Tusindvis kan miste adgang til egne penge

Du kan godt så småt begynde at vænne dig til tanken om, at meget vil forandre sig i Folketinget. Alt tyder nemlig på, at der vil være mange nye ansigter at finde på den anden side af valget 1. november. Det skyldes både fremgang til nye parter som Moderaterne og Danmarksdemokraterne, men også at flere erfarne profiler som Marianne Jelved (R), Henrik Dam Kristensen (S) og Bertel Haarder (V) ikke genopstiller.



Mens nye ansigter kan være en god ting, betyder det også, at erfaring går tabt. Og det kan ende med at blive et problem for folkestyret, kan man læse i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Du kan blive klogere på hvorfor lige her.

Kaster man et blik på meningsmålingerne, tyder alt da også på, at der er nye politiske boller på suppen. Mens Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen fortsætter opstigningen mod 16 mandater og afgørende indflydelse på Christiansborg, ser det anderledes nedslående ud for partierne Socialdemokratiet og Radikale.



I en ny måling foretaget af Kantar Gallup for Berlingske står Socialdemokratiet til at få det dårligste valg i 120 år med 24,4 procent af stemmerne. Og hos De Radikale står det ifølge meningsmålingen så slemt til, at partiet kun kan regne med 3,7 procent af stemmerne, hvilket er en halvering. ”Ris til egen røv,” lyder det fra valgforsker Kasper Møller Hansen i kølvandet på partiets krav om en valgudskrivning senest ved Folketingets åbning.