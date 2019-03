Snart kan sommer- og vintertid være fortid

* 2019 kan blive et af de sidste år med sommer- og vintertid. Medlemmerne i Europa-Parlamentet stemte og vedtog tirsdag den 26. marts parlamentets holdning til forslaget fra EU-Kommissionen, der går på at afskaffe skiftet mellem sommer- og vintertid.

* Det skal være op til de enkelte EU-lande at beslutte, om man vil justere på uret. Et krav er, at det ikke må få konsekvenser for det indre marked.

* Medlemslandene skal ifølge forslaget vælge mellem at have enten sommer- eller vintertid hele året.

* Falder valget på sommertid, skal urene stilles sidste gang den sidste søndag i marts 2021. Er det vintertid, bliver det den sidste søndag i oktober 2021.

* Skiftet til sommertid sker natten mellem lørdag og søndag, når klokken går fra at være 01.59 til at blive 03.00.

* Der findes en huskeregel for, om man får en time mere eller mindre. Den lyder, at uret skal stilles frem, når det er tid til at sætte havemøblerne frem. Det skal stilles tilbage, når havemøblerne stilles tilbage.

* Formålet er at få mest ud af dagslyset om aftenen.

* Sommertiden blev afprøvet i Danmark første gang under Første Verdenskrig i 1916. Anden gang var i perioden 1940 til 1948.

* Under krigene skulle ordningen også hjælpe med at spare på strømmen.

Kilde: Den Store Danske og Ritzau

/ritzau/