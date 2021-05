Snart skal ultralyd behandle rystesyge i Danmark

Der skal opbygges et nationalt center med ekspertise inden for rystesyge på Aarhus Universitetshospital.

Hidtil har behandlingen af rystesyge med fokuseret ultralyd kun været tilbudt i udlandet. Men snart bliver det også en mulighed i Danmark.

I år starter opbygningen af et nationalt center på Aarhus Universitetshospital. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ved Essentiel Tremor - også kaldet rystesyge - har man rystelser øverst på kroppen og i hoved- og halsregionen. Det er en kronisk tilstand.

Den er arvelig og konstateres hvert år hos cirka 2100 personer. Omkring ti procent af alle danskere over 60 år har ifølge sundhed.dk Essentiel Tremor i varierende grad.

Ifølge Agnethe Vale, sektionsleder ved styrelsen, har der fra både eksperter og patienter været et stort ønske om at kunne tilbyde behandlingen i Danmark.

Det har dog været nødvendigt at undersøge den grundigt. Metoden er nemlig meget indgribende og kan ikke gøres om.

- Derfor har vi haft behov for at undersøge behandlingen nøje for at sikre os den bedst mulige faglige viden om, hvornår den kan tilbydes til patienterne.

- Den kommer kun til at foregå ét sted, så de får en stor ekspertviden i behandlingen der, siger hun i meddelelsen.

Hos Essentiel Tremor Foreningen for patienter med rystesyge og pårørende er man begejstret for hjemtagningen.

Formand Susanne Thorndahl fortæller, at det siden 2019 har været muligt for danskere at blive sendt til Spanien for at modtage behandlingen.

- Mange andre lande har flere steder, hvor man kan blive behandlet, fordi der er behov for det.

- Så vi er rigtig glade for, at vores medlemmer nu kan få håb om et værdigt liv - også for de hårdt ramte, siger hun.

Hun fortæller, at behandlingen gør en stor forskel for helt basale ting.

- Vores medlemmer har svært ved basale ting som at låse døren, betale med dankort og spise og drikke.

- Behandlingen kan betyde, at de igen kan spise mad, drikke og gå ud at være sociale, siger Susanne Thorndahl.

De fleste med rystesyge har kun milde symptomer, men de forværres langsomt.

Værre symptomer ses mest hos ældre patienter. De kan være invaliderende, og det er dem, der skal kunne behandles med ultralyd.

Med behandlingen opvarmes et udvalgt område i hjernen. Det betyder, at det væv, som giver anledning til rystelserne, destrueres.

Ultralyd skal være et tilbud til patienter, hvor anden medicinsk behandling giver uacceptable bivirkninger eller ikke virker.

I samme ombæring indføres også nye retningslinjer for, hvornår patienter med rystesyge skal henvises til avanceret kirurgisk behandling.

Det kan foruden ultralyd være såkaldt dyb hjernestimulation (DBS). Her opereres en elektrode ind i hjernen.

- Den nye visitationsretningslinje skal være med til at skabe et ensartet og fagligt solidt grundlag for, at patienter, der har behov for behandling enten med DBS eller fokuseret ultralyd, henvises til det, siger Agnethe Vale.

/ritzau/