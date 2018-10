Snart stopper samlebåndet på havnen i Hvide Sande

Der er forskel på fyringer. Når der nedlægges job på filetfabrikken Thorfisk A/S, er der ingen psykologhjælp, gyldne håndtryk eller medlidenhed på Facebook

Fabrikshallen ligger på kajen centralt i Hvide Sande. Neonlyset trænger kun et par meter ud i mørket her klokken 6 om morgenen. Vandet i havnen er sort, og mågerne sover.

På et blåt skilt ved indgangen står virksomhedens motto: Stolt – Ærlig – Dygtig – Ansvarlig. Men det er ikke ord, som medarbejderne føler sig omfattet af her til morgen.

Deres lille fileteringsenhed er blevet spist af en større fisk, fordi Seafood Danmark samler al forarbejdningen af hvidfisk 157 kilometer væk i Hanstholm.

Den slags sker, men det var brevet, som de 51 ansatte modtog i den anledning, som fik sagen i de lokale medier – og formanden for den lokale afdeling af fagforbundet 3F, Henning Boye Christensen, til at udtale, at han aldrig havde oplevet noget lignende.

I brevet, som medarbejderne fik fredag før efterårsferien, stod, at hvis de ikke mødte på arbejde mandag ugen efter klokken 6.30 i Hanstholm, ville virksomheden betragte det som en opsigelse.

Turen til Hanstholm tager godt to timer i bil og fem en halv time med offentlig transport – hver vej.

Videre stod der i brevet:

”For en god ordens skyld skal vi gøre dig opmærksom på, at i henhold til Industriens Overenskomst paragraf 19, har du pligt til at møde på dit nye arbejdssted mandag den 22. oktober kl. 6.30. Du er forpligtet til at møde, og ved eventuel udeblivelse må vi betragte ansættelsesforholdet som ophørt uden yderligere varsel.”

Det var ikke en fremgangsmåde, 3F syntes om, og 48 timer inden lukketid måtte ledelsen sent onsdag trække kravet tilbage.

Medarbejderne har nu til april. Men en fyring er det ikke, fastholder administrerende direktør i Scanfish og medejer af Seafood Danmark, Morten Nielsen.

”Hvad i al verden er det så,” spørger Glen Elbæk, som er 42 år og har arbejdet som mekaniker her på Thorfisk i fire et halvt år.

”Fordelen for mig er, at jeg er smedeuddannet og kan gå ned på havnen og få et nyt arbejde, sådan her,” siger han og knipser med fingrene.

”Men de andre får det svært. Det er polakker, baltere, russere og et par danskere, som har været her i 15-20 år. Der er hele familier, som arbejder her, som pludselig står uden noget. Min kone var tidligere ansat, det første hun sagde, var, at det er da godt, hun ikke var det længere.”

Glen Elbæk bor i Hvide Sande ligesom de fleste andre på fabrikken på Rødspættevej – også den 37-årige lettiske truckkører, der nu kører ud af porten i hvid kittel, net om håret og sørgmodige øjne. Han vil ikke have sit navn i avisen, men siger, at han er i chok.

”Jeg har ikke sovet om natten, siden vi fik det brev. Jeg har kone og to børn, jeg ved slet ikke, hvad vi skal gøre,” siger han, som har arbejdet her i seks år.

Men lukningen af produktionen i Hvide Sande er mere end en arbejdsmarkedshistorie. Den stikker dybere. Ned i et lille samfunds identitet og sammenhold.