Snart tæller det for Danmarks næste klimamål

Selv om Danmarks udledning af drivhusgasser snart afgør, om klimamålet for 2025 bliver nået, er vejen ikke helt på plads endnu.

Ifølge en fremskrivning fra Energistyrelsen ventes den danske udledning at være faldet til 39,4 millioner ton CO2-ækvivalenter i 2025.

Det er 49,8 procent lavere end i 1990 og altså tæt på den lave ende af målet, der lyder på en reduktion på 50-54 procent her.

Men der mangler stadig aftaler om reduktioner for 0,2 millioner ton for at nå den lave ende af målet og 3,3 millioner ton for den høje ende.

Og vejen kan vise sig længere, hvis en politisk aftale om at fange og lagre CO2 i undergrunden først leverer på et senere tidspunkt.

I så fald vil der mangle reduktioner på 0,6-3,7 millioner ton for at nå målet.

I februar påpegede Klimarådet, der rådgiver regeringen, at der er betydelig usikkerhed om reduktionsbehovet i 2025.

Rådet hæftede sig også ved en senere effekt af fangst og lagring af CO2.

Samlet blev det vurderet, at regeringens vej til 70 procentsmålet i 2030 var så usikker, at den ikke havde anskueliggjort den.

Den nye fremskrivning tager udgangspunkt i de politiske aftaler, der er indgået frem til 1. januar 2023, og at der ikke indgås flere.

I forhold til den seneste fremskrivning er for eksempel aftalen om grøn skattereform for industrien altså taget med.

Dermed kan politikerne sørge for, at vi kommer i mål. Men det spidser til.

Rent teknisk udregnes udledningen for 2025-målet som et gennemsnit for 2024-2026, og derfor tæller udledningen fra årsskiftet.

I sidste uge sagde regeringen, at den vil nå målet med et nyt brændstofkrav, hvilket Klimarådet dog kaldte en "lappeløsning".

Fremskrivning er forbundet med usikkerhed, ligesom spørgsmålet også er, om de politiske aftaler leverer som forventet.

Det kan man reelt først vide, når udledningen har fundet sted, og uforudsete ting kan ændre mønstret markant.

For eksempel påvirkede corona Danmarks drivhusgasudledning i 2021, der blev opgjort til 46,2 millioner ton - 41 procent lavere end i 1990.

I 2030 er målet, at udledningen er reduceret med 70 procent, og den skal altså ned på 23,5 millioner ton.

Aktuelt vurderer fremskrivningen, at der mangler aftaler om 5,4 millioner ton, og her peger pilen i særdeleshed på landbruget.

Der ventes aktuelt på en ekspertgruppes anbefaling til en CO2-afgift. Den ventes til efterår.

