Snart vil din mobiltelefon advare i tilfælde af fare på færde

En høj, intens lyd og en besked, der toner frem på din mobiltelefon, om, at der er fare på færde.

Det er det nye varslingssystem, som danske myndigheder lancerer til april.

Varslingen dukker automatisk op på mobiltelefonen, hvis den er tændt, og du befinder dig i et område, hvor der er opstået en farlig situation.

Det forklarer direktør i Beredskabsstyrelsen Laila Reenberg.

- I dag advarer myndighederne borgerne via beredskabsmeddelelser og de fysiske sirener rundt om i landet.

- Det, vi nu får, er et system, der går direkte ind på den enkeltes mobiltelefon med en høj lyd. Der står, hvad der er sket, og hvad du skal gøre.

- Så man får hurtigere og bedre information end nu, siger hun.

Systemet har fået navnet "Sirenen" efter de cirka 1000 sirener, der er opsat på bygninger eller master rundt om i landet.

Sammen med beredskabsmeddelelser på DR og TV 2 har de hidtil været et centralt redskab, når myndighederne skulle advare om en farlig situation.

Men nu tages den såkaldte cell broadcast-teknologi i brug som supplement for at nå ud til endnu flere.

Det betyder, at myndighederne kan skubbe en advarsel ud via bestemte telemaster og dermed nå ud til alle mobiltelefoner i et givent område.

Varslingen udsendes i tilfælde af en "akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker," som det fremgår af varslingsbekendtgørelsen.

- Det kan eksempelvis være en brand i en kemisk fabrik, hvor der er fare ved indånding af røg. Så kan myndighederne med det samme advare borgere i området, forklarer Laila Reenberg.

Det er som hidtil politiet, der afgør, hvornår der skal trykkes på den store knap for at advare borgere i et givent område.

For nogle kan det virke grænseoverskridende at få en besked af den karakter, uden at man på forhånd har tilmeldt sig.

Derfor vil Beredskabsstyrelsen også i god tid informere om systemet, inden det sættes i drift i april, forklarer Laila Reenberg.

- Når varslingen kommer, vil man høre en høj lyd fra sin telefon, også selv om lyden er slået fra, eller man har sat sin telefon på flytilstand.

- Det kan virke skræmmende, og det er også en af grundene til, at vi allerede nu via blandt andet sociale medier og busreklamer går i gang med at informere om det.

Personer med et udenlandsk SIM-kort i telefonen vil også modtage varslinger, men på engelsk.

Direktøren understreger, at man med teknologien ikke kan spore, hvem der modtager beskederne.

- Det er en teknologi, der udelukkende går den ene vej. Der er ingen registrering af, hvilke telefoner der er koblet op på masterne, hvem der læser beskeden, og man kan heller ikke svare på den, siger hun.

/ritzau/