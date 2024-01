Sne har skabt de værste ødelæggelser i midtjysk zoo i 25 år

De store mængder sne, der faldt i sidste uge, har betydet store ødelæggelser i Givskud Zoo.

Det skriver den midtjyske zoo nordvest for Vejle i en pressemeddelelse.

Det er især parkens træer og planter, der er blevet tynget af sneen.

Men der er også hegn i dyreanlæg, der er bukket under for snemasserne. Det betyder, at nogle dyr holdes inde i staldene, indtil hegnene er repareret.

Ifølge parkleder Mikael Hansen er der tale om de værste skader siden vinterstormen 3. december 1999.

- Sneskaderne er så omfattende, at vi har kaldt ekstra mandskab ind til oprydning.

- Og det vil desværre tage meget lang tid, mange timer og koste mange penge at få ryddet op, fordi vi skal have fjernet al ødelagt beplantning fra stier, anlæg og veje, siger han.

Mange steder i parken er lige nu ufremkommelige, oplyser Givskud Zoo.

Det gælder blandt andet stien ud mod parkens gorillaanlæg, der er blokeret af knækkede, nedfaldne grene.

Der bliver ifølge parklederen arbejdet på højtryk for at fjerne de væltede træer og knækkede grene.

Fem mand arbejder således på fuld tid med at rydde op efter snefaldets ødelæggelser.

Der er dog ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Nogle af de mange knækkede stammer og grene kommer en del af parkens dyrearter til gavn.

I stedet for at blive hugget op til flis, bliver en del af dem lagt ind i anlæggene til blandt andre kameler og dværggeder.

Også nubiske geder, alpakaer og ouessantfår - verdens mindste fårerace - får fornøjelse af barken på træ og grene, fremgår det af pressemeddelelsen.

Givskud Zoo er lige nu vinterlukket, men håbet er, at man kan åbne til vinterferien.

/ritzau/