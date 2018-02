Sneen falder i syd og øst over råkold og blæsende uge

Bornholm kan få 50 centimeter sne i løbet af den kommende uge, hvor kulden bider sig fast i hele landet.

Vind og lave temperaturer vil sende hele Danmark i fryseren i den kommende uge, hvor især Bornholm kan blive ramt af store snemængder.

Det fortæller Janne Hansen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, mandag morgen.

- Det er en kølig og blæsende uge, vi går i møde. Vi har et kraftigt højtryk over Nordskandinavien, og det sender en kold nordøstlig luft ned over os, siger hun.

Mandag advarer DMI om risiko for sneglatte veje i hele landet med undtagelse af Nordjylland.

Den kolde luftstrømning fortsætter langt ind i ugen. Der vil dannes snebyger over det relativt varme havvand i Østersøen og andre kystområder.

Især de sydøstlige dele af landet vil få snebyger. Bornholm vil få mest nedbør og kan i løbet af ugen få op til omkring 50 centimeter sne.

- Der vil ikke falde de store mængder sne på én gang, men det vil falde løbende, og det vil akkumuleres i løbet af ugen, da vi vil have den samme vejrsituation de næste mange dage, siger Janne Hansen.

Den nordlige del af landet vil ifølge meteorologen blive forskånet for nedbør, og her vil solen også på plads mellem skyerne især i begyndelsen af ugen.

Dagtemperaturen vil mandag ligge på mellem frysepunktet og fire graders frost, og den vil ikke ændre sig væsentligt i løbet af ugen.

Det vil føles endnu koldere, da ugen vil blive præget af vinden, der kommer fra en nordøstlig retning.

- Vi vil få let til frisk vind, hvilket betyder, at tre minusgrader vil føles som minus ti, så man skal sørge for at klæde sig ordentligt på, når man bevæger sig udenfor, siger Janne Hansen.

Om natten kan temperaturen komme helt ned på omkring ti minusgrader i begyndelsen af ugen. Tirsdag advarer DMI om, at vinden kan tiltage til kuling ved kysterne, hvilket kan resultere i snefygning.

- Vi sender varslinger ud, hvis der ligger mere end ti centimeter løs sne, og vinden er mere end frisk, siger Janne Hansen.

