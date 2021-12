Sneen lagde Nordjylland ned: Lastbiler og toge sad fast, og kunder måtte overnatte i butikker

Mens størstedelen af befolkningen torsdag sjappede rundt i tøsne, var store dele af Nordjylland stadig lukket ned efter snestormen, der begyndte onsdag.

Snestormen, som altså holdt sig til det nordlige Jylland, var ifølge DMI en kategori 2, hvilket vil sige farligt vejr. Det gjorde, at mange mennesker sneede inde eller strandede på togstationer onsdag, fordi togene enten slet ikke kørte på grund af væltede træer og snefygning – eller var ramt af store forsinkelser.

Ifølge vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Zhang, var der tale om en reel snestorm – altså en, hvor alle disse tre faktorer er opfyldt: Der skal falde mere end 10 centimeter sne - og i Nordjylland faldt der op til 25 centimeter - ligesom det skal blæse mere end 10 meter per sekund og snefygning skal være sandsynligt.

Til gengæld var snestormen varslet i god tid, så det kommer bag på Mette Zhang, at vejret kom så meget bag på folk.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Det undrer jeg mig lidt over, for vi havde advaret et par dage før om, at der var ugler i mosen. Og allerede tirsdag blev advarslen ændret til en decideret varsling,” siger hun.

At DSB gik helt i stå onsdag og ikke kørte på flere strækninger til langt op af dagen torsdag, kom i hvert fald bag på mange hundrede rejsende, som sad fast i togene, blev efterladt på stadioner eller langt op af dagen torsdag stadig blev anbefalet at tage cyklen, når de tjekkede ind på rejseplanen for at se, hvordan de kom fra Aalborg.

På stationer i Hobro og Skørping blev omkring hundrede passagerer sat af toget, som ikke kørte videre, og da DSB ikke var klar med en indkvarteringsplan, måtte de lokale selv tage fat, fortæller centerchef i Hobro Idrætscenter Johnny Wulff.

”Lige pludselig blev Hobro endestation, fordi der var væltet træer ned over sporene nordpå. Desværre kunne DSB jo ikke hjælpe dem, og vi blev ret hurtigt klar over, at der var tale om en nødsituation,” siger han og fortsætter.

”Vi hjalp alt det, vi kunne, og indrettede møde- og kursuslokaler med madrasser, men når folk kom frem til os, fortalte de, at der stadig stod 40-50 mennesker tilbage på stationen, så vi var helt lavpraktisk nødt til at få noget transport i gang,” siger Johnny Wulff, der ringede til kommunen, Mariagerfjord Kommune, som gav lov til at hente en bus ind fra beredskabet, som også kom med tæpper.

”Så gik det hurtigt med at hente de strandede, også dem oppe fra Skørping. Til sidst havde vi omkring 100, og Danhostel var allerede fyldt op, folk var mega-taknemmelige for at vi gad sørge for dem. De hyggede sig, fik mad og kaffe og et glas rødvin. Vi gik oppe til 01.30-2 i nat og sørgede for dem,” siger Johnny Wulff.

Torsdag morgen fik Johnny Wulff fat i det lokale busselskab, som startede dobbeltdækkeren og fik folk kørt til Aalborg.

Værre var det for de togpassagerer, der sad fast i seks-syv timer ude på sporene, og som det ifølge informationschef Tony Bispeskov ikke var muligt at evakuere.

”Man risikerer at brække arme og ben, hvis man skal hoppe ned fra et tog, der holder på en banestrækning og sigtbarheden er meget dårlig,” siger han.

Men hvorfor overhovedet køre ind i et område med så dårligt vejr?

”De meldinger, vi fik fra Banedanmark, var, at vi godt kunne køre videre. Men vi laver selvfølgelig en opfølgning, for det er jo ikke sidste gang vi får snestorm. Men når vi lægger arm med naturen, vinder naturen altså nogle gange. Uagtet at vi ved, at en storm er på vej,” siger Tony Bispeskov.

Først torsdag formiddag fik Banedanmark ryddet sporene for væltede træer på strækningen Aarhus-Aalborg, hvor der igen kørte tog fra omkring klokken 12.00, oplyser Banedanmarks presseansvarlige.

Nord for Limfjorden var den også gal med togdriften i snestormen, ikke på grund af træer, men på grund af sporskift, som var enten frosne eller føget til, siger Peter Hvilshøj, der er administrerende direktør for Nordjyske Jernbaner, der kører regionaltogene her.

”Det var rigtigt slemt, og vi kunne kun køre i en retning ad gangen. Derfor stod togene fuldstændigt mærkeligt her torsdag morgen. Dem skal vi have ryddet op i, og vi forventer først at være oppe i normal drift ud på eftermiddagen torsdag,” siger Peter Hvilshøj.

På spørgsmålet om, hvordan det kan lade sig gøre at køre med tog i lande med meget mere sne end i Danmark, påpeger han, at skinnerne tilhører Banedanmark. Og Banedanmark er ikke vendt tilbage med et svar på det spørgsmål.

Men ret skal være ret, for også SJ, der varetager jernbanetrafik i Sverige, havde store problemer med togtrafikken i snestormen onsdag og torsdag.

”Mellem Malmø og Gøteborg havde vi så hårde vejrforhold, at det ikke gik at køre på grund af snedriver, og det er sikkerheden, der kommer først,” siger SJ’s pressetalsmand.

Bilister var også udfordrede af stormen, og på de nordjyske veje og omkring Limfjordstunnelen opstod der onsdag aftenen kaotiske forhold, fordi sneplovene ikke kunne komme frem på grund af lastbiler og biler, der spærrede motorvejen. Mange var taget af sted på sommerdæk, oplyser politiet, som mener, at varslingen om det farlige vejr var tilstrækkelig, men som nu vil evaluere forløbet.

Og så var der de ansatte og kunder, som måtte blive, hvor de var. I Ikea Aalborg sneede 25 medarbejdere og seks kunder inde onsdag eftermiddag, men dem blev der sørget for med mad samt julekalender og fodbold på storskærm i cafeteriet, fortæller varehuschef Peter Elmose.

”Meteorologerne fik ret, men jeg tror, det kom bag på mange, at det var så voldsomt. Det hele sneede meget hurtigt til sidst på eftermiddagen, og vi kunne jo godt se, at når den kollektive trafik blev indstillet og der ikke kørte taxaer, kunne vi ikke forsvare at sende folk hjem. Vi bagte svenske kanelsnegle og hyggede os, mellem klokken 11 og 01 gik man så i seng i udstillingsafdelingerne. I morges var der friskbagte rundstykker og kaffe og folk kunne begynde at køre hjemad klokken otte,” siger han.

Også i Aldi i Hune måtte personalet overnatte i butikken.

Op ad dagen torsdag brød solen frem i det meste af Nordjylland og mange tog ud på ski og kælk, blandt andre den tidligere professionelle skiløber Rasmus Lundby, som i dag er gymnasielærer ved Aalborg Katedralskole.

”Jeg har ikke oplevet noget lignende herhjemme siden i 2007, så det er bare med at komme ud,” siger han.