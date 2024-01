Snefygning kan give store dele af landet trafikproblemer onsdag

Natten til onsdag vil store dele af Jylland blive ramt af både snefygning og kraftig vind. Og senere onsdag er det den sydøstlige del af landet, der får sne.

Derfor har Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) udsendt en varsel.

- Snefygningen skyldes en frontzone, der bevæger sig ind over landet natten til onsdag, og især i Jylland giver den vind med vindstød op til stormende kuling - måske endda med storm i Nordjylland, siger vagthavende ved DMI Erik Hansen.

Ifølge DMI skyldes det et lavtryk, der kommer vest for Skotland, som tidligt onsdag ventes at bevæge sig ind gennem Skagerrak og videre mod nordøst.

- Vi vurderer, at der kan komme mellem fem og ti centimeter sne, siger Erik Hansen.

Og på grund af den kraftige vind vil de fleste ifølge ham opleve det som en regulær snestorm, der kan give ekstremt dårlige trafikale forhold med glatte veje, der kan være svære at rydde.

Især fordi der i forvejen ligger sne i det meste af landet, og fordi der vil komme snebyger ad flere omgange.

Kun Sønderjylland vil opleve en mindre mængde nedbør og mindre fygning på grund af lidt højere temperaturer. Det kan i stedet give tøsne.

Temperaturerne i hele landet vil onsdag ligge mellem tre graders frost og to graders varme.

Onsdag formiddag vil snebygerne bevæge sig over den sydøstlige del af landet, men også her vil mængden af nedbør være mindre, og vinden vil være aftaget.

Først onsdag aften vil snefygningen ifølge Erik Hansen slippe sit tag.

Varslingskriteriet for snestorm er mere end ti centimeter sne på seks timer og vind på over ti millimeter i sekundet. Og det ser ifølge DMI ikke ud til at blive opfyldt i øjeblikket.

Helt præcis gælder varslet for snefygning for store dele af Jylland fra natten til onsdag klokken 02 til onsdag morgen klokken 08.

