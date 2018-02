Snyd ikke dig selv med dyr valuta

Det gælder om at vide, hvornår det kan betale sig at veksle hjemmefra, hos et vekselbureau eller med kreditkortet på feriedestinationen.

Kufferten er pakket til en storbyferie i Europa eller en solferie i Asien.

Men man skal være opmærksom, hvis man vil undgå at bruge mange penge på hævegebyrer og vekselkurser.

Der er nemlig en række fælder, man kan falde i, og nogle råd man kan tage med.

- Det er dyrt at købe valuta herhjemme. Så går du i banken, er kursen typisk ret dårlig, så det kan ofte være billigere at gå til et vekselbureau, og købe sin valuta der, siger Troels Holmberg, der er seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.