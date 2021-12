Social- og sundhedsansatte fylder i Arne-pensionen

Mere end hver femte af dem, der har søgt om ret til tidlig tilbagetrækning, mens de er aktive på arbejdsmarkedet, kommer fra social- og sundhedsområdet.

Det viser en række folketingssvar fra Beskæftigelsesministeriet.

Forskellige medlemmer af Folketinget har bedt om svar på, hvem der har søgt om tidlig tilbagetrækning - kendt som Arne-pensionen.

- Aftalen om ret til tidlig pension kom på plads i efteråret 2020, og de første borgere kan nu velfortjent trække sig tilbage på ordningen den 1. januar 2022.

- Med aftalen om tidlig pension fandt vi en løsning for dem med de længste og ofte mest slidsomme arbejdsliv. De får nu ret til at kunne gå på pension, mens de stadig har livskvalitet i pensionsalderen, indleder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) et af svarene.

Samlet har 30.515 borgere søgt om ret til tidlig tilbagetrækning. 18.751 af dem var i arbejde, da de søgte.

De Konservatives Niels Flemming Hansen har spurgt om, hvilke brancher de sidstnævnte kommer fra. Det har været en politisk diskussion, i hvor høj grad Arne-pensionen trækker arbejdskraft ud af et allerede presset arbejdsmarked.

Svaret viser, at 21,5 procent - 4036 - af dem, der søger Arne-pension, mens de er i arbejde, kommer fra branchen "Sundheds- og socialvæsen". Også Industri og Handel fylder i statistikken.

- Ansøgere inden for de tre brancher udgør tilsammen 49 procent af alle personer, der har søgt om ret til tidlig pension frem til den 30. november, og som er i beskæftigelse i den 10. uge forud for ansøgningsdatoen, skriver ministeriet.

Ministeriet understreger, at man ikke kan sige, at alle personerne forlader arbejdsmarkedet for at udnytte deres ret til tidlig tilbagetrækning.

Det er ikke alle ansøgere, der bliver godkendt. Mange vil først kunne bruge retten om flere år. Ikke alle vil udnytte retten. Og sidst er det ikke til at sige, hvor mange der alligevel ville trække sig, men med andre ordninger.

Skeler man til alle de 30.515 ansøgere til tidlig tilbagetrækning fordelt på a-kasser, fylder 3F' medlemmer markant med 21,7 procent af ansøgningerne. Også HK og FOA fylder med henholdsvis 11,4 og 10,2 procent.

Kigger man på, hvilke a-kasser der baseret på deres størrelse har flest ansøgere ligger Metalarbejderne i top sammen med Din Faglige a-kasse.

/ritzau/