Social udsatte dør i gennemsnit 17 år før andre borgere

Socialt udsatte lever i gennemsnit 17 år kortere end andre borgere i Danmark.

Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, der udkommer torsdag, ifølge Politiken.

I 2021 var gennemsnitslevealderen for socialt udsatte 64 år, mens den for resten af befolkningen var 81 år.

Det er Rådet for Social Udsatte, der har bedt Statens Institut for Folkesundhed om at lave rapporten, der hedder "Susy Udsat". Rapporten laves med jævne mellemrum.

Da den blev lavet for første gang i 2009, viste den, at socialt udsatte døde 22 år før resten af befolkningen.

Kira West, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte, siger, at det er positivt, at forskellen er mindsket, men at den stadig er alt for stor.

Hun mener også, at rapporten tydeligt viser, hvor der kan sættes ind.

Rapporten viser nemlig, at socialt udsatte har kontakt med deres læge en smule oftere end gennemsnitsbefolkningen til trods for, at de på alle parametre har et dårligere helbred.

De socialt udsatte kommer ofte først i kontakt med sundhedsvæsnet, når de er så syge, at de må indlægges akut, viser rapporten.

- Samfundet og systemet må tage ansvaret på sig, det kan ikke lægges over på borgeren. Støtte til at finde rundt i sundhedsvæsnet skal være en ret.

- Mange i den gruppe, vi taler om, har ikke pårørende. Her må samfundet være den pårørende, siger Kira West til Politiken.

Hun peger på, at der skal skabes bedre sammenhæng mellem sundhedstilbud i regioner og kommuner.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) glæder sig først og fremmest over, at de socialt udsatte i dag lever længere, end de gjorde i 2009.

Hun fastslår dog, at der ikke skal hviles på laurbærrene af den grund.

Hun siger, at der med regeringsgrundlaget for SVM-regeringen er lagt op til, at sundheds- og socialvæsnet skal laves om, så socialt udsatte "for alvor" kan mærke, at Danmark er et velfærdssamfund.

/ritzau/