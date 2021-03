Socialdemokrat forlader hovedbestyrelse efter krænkelsessag

Jens Baggeforlader Socialdemokratiets hovedbestyrelse, efter at Ekstra Bladet har afdækket hans krænkelsessag.

Jens Bagge oplyser på Facebook, at han trækker sig fra Socialdemokratiets hovedbestyrelse.

Det skriver Ekstra Bladet.

Bruddet med hovedbestyrelsen sker, efter at avisen har sat ham i forbindelse med en krænkelsessag.

- Jeg er som person i pressen blevet sat i forbindelse med en advokatundersøgelse om krænkende adfærd.

- Grundlæggende er advokatundersøgelser af denne karakter omfattet af fortrolighed. Den fortrolighed rakte ikke, skriver Jens Bagge i sit Facebook-opslag.

Ifølge Ekstra Bladet stammer sagen, fra dengang Jens Bagge var formand for Socialdemokratiets kreds i Faxe-Stevns. Her skulle han have kommet med upassende seksuelle opfordringer til daværende folketingskandidat Tanja Larsson. I de efterfølgende to år skulle han have udsat hende for psykisk chikane.

/ritzau/