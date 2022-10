Statsministeren er åben for at hæve klimalovens mål om CO2-reduktion. Hun siger ikke hvor meget.

Socialdemokratiet åbner for at hæve mål i klimaloven

Statsminister Mette Frederiksen (S) er åben over for at hæve klimalovens ambition om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

Det skriver Dagbladet Information.

- Jeg har ikke et konkret tal til dig, men når du spørger, om jeg er villig, så er svaret ja, siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har heller ikke et bud på, hvornår man skal hæve målsætningen eller med hvor meget.

Regeringens tre støttepartier ønsker alle at hæve målsætningen til 80 procent.

Ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr er det afgørende.

- At Mette Frederiksen åbner for at hæve klimaambitionerne, det sparker en åben, grøn dør ind hos os, skriver hun til Information.

Omvendt mener Venstres klimaordfører, Marie Bjerre, at der er tale om "valgflæsk".

- Jeg savner simpelthen Mette Frederiksens bud på, hvordan det skal gribes an – og ikke mindst, hvordan det skal finansieres, skriver hun i en skriftlig kommentar.

Det har ikke været muligt for Information at få en kommentar fra Konservative.

Statsminister Mette Frederiksen siger til Information, at hun gerne vil være modig på området.

Hun nævner ikke, hvornår hun vil sige noget mere konkret om, hvad målet skal hæves til.

70-procentsmålsætningen er en del af klimaloven, som den nuværende regering blev enig om i 2019.

Alle Folketingets partier var med i aftalen bortset fra Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Loven indebærer, at Danmark skal udlede 70 procent færre drivhusgasser i 2030, end vi gjorde i 1990.

