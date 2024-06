Socialdemokratiet afværger katastrofevalg med hjælp fra Alternativet

Socialdemokratiet har haft det værste valg i over hundrede år og kan kun beholde sine tre mandater i EU-Parlamentet, fordi Alternativet afgiver sine overskydende stemmer på grund af valgforbundet.

Det siger valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

- Det er med det yderste af neglene, at Socialdemokratiet kommer ind med tre mandater. Det er kun, fordi de havde et valgforbund med Alternativet, at de holder fast i tre mandater, siger han.

Socialdemokratiet indgik før valget et valgforbund med SF og Alternativet for at minimere stemmespild.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da Alternativet som det eneste parti ikke kom ind ved søndagens EU-valg, gik stemmerne i stedet til Socialdemokratiet, som havde et dårligt valg, og det sikrede regeringspartiet tre mandater frem for to.

Det var spidskandidat Christel Schaldemose (S) godt klar over, da hun søndag aften erkendte vælgerlussingen ifølge valgforskeren.

- Schaldemose sagde tak til deres grønne alliance og de to andre partier. Så hun var udmærket klar over, at det var sket, og at de havde fået hjælp, og at det havde de brug for for at få det tredje mandat, siger Kasper Møller Hansen.

Valgforskeren spår, at Christel Schaldemose får et dårligere personligt stemmetal end Kira Marie Peter-Hansen (SF), når de offentliggøres i løbet af mandag.

Schaldemose har ellers knap 20 års erfaring, mens SF's stemmesluger kun har siddet fem år i Bruxelles, fordi Karsten Hønge overlod sin plads til hende i 2019.

Socialdemokraterne fik ved søndagens valg 15,6 procent af stemmerne. Det er partiets dårligste valgresultat til EU-Parlamentet nogensinde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er også det dårligste valg generelt siden 1898, og valgforskeren mener godt, at man kan sammenligne nationale valg med EU-valg.

Moderaterne havde det næstdårligste valg af alle partier og blev også reddet af valgforbundet.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (M) parti får et EU-mandat, og det skyldes hans gamle parti, Venstre.

- Moderaterne er det mindste parti i deres valgforbund. Derfor har de fået overskydende stemmer fra Venstre og De Radikale, som har hjulpet dem mest muligt, siger Kasper Møller Hansen.

/ritzau/