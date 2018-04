Socialdemokratiet afviser aftale om kommunal udligning

Der kommer ikke aftale om kommunal udligning, siger Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen.

Regeringen får ingen aftale om kommunal udligning med Socialdemokratiet. Regeringens udspil er alt for socialt skævt og rammer kommuner som Frederikshavn, Horsens og Sønderborg for hårdt.

Det siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen.

- Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har sat tirsdag som deadline for at lave en aftale om udligning. Men det ser ud, som om han taber det hele på gulvet, siger Nicolai Wammen.

- Det indtryk, der står tilbage, er, at regeringen hverken har evnen eller viljen til at lave en aftale, som kan samle. Fra Socialdemokratiet ser vi gerne, at der kommer en aftale. Men den skal have et fornuftigt indhold.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har kaldt det en "bunden opgave" at rette udligning op. I 2015 blev statens tilskud ændret til kommunerne på beskæftigelsesområdet.

Der blev oprettet et finansieringsudvalg, som i februar 2018 offentliggjorde en rapport med fem modeller til et nyt system. Regeringen har valgt en mellemvej mellem model tre og fem i forhandlingerne.

- Det, regeringen har lagt på bordet, betyder, at man i en række kommuner, hvor man i forvejen har det svært, vil få et kæmpe gok i nødden, siger Nicolai Wammen.

- Det betyder, at man får dårligere velfærd for vores børn og ældre. Sådan en aftale kan vi naturligvis ikke gå med til.

Spørgsmål: Så aftalen er for socialt skæv?

- Ja. Regeringen har været alt for optaget af give skattelettelser og passe nogle af de kommuner i Nordsjælland, som har den allerbedste økonomi, siger Nicolai Wammen.

- Den har været langt mindre optaget af, hvordan vi kan skabe et Danmark i balance

/ritzau/