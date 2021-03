Socialdemokratiet afviser at omlægge SU til lån

Socialdemokratiet er ikke afvisende over for at diskutere SU, men vil ikke gøre SU til lån.

Selv om en omlægning af Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra ydelse til lån ikke kommer på bordet fra Socialdemokratiet, er partiet ikke afvisende over for at diskutere SU'en i det hele taget.

Det siger partiets uddannelsesordfører, Bjørn Brandenborg.

- Hvis alt det, vi gør i dag, ikke gør os bedre til at bryde den sociale arv, som der er nogle rapporter, der viser, så gør vi det jo ikke godt nok, siger han.

Dansk Erhverv fremlagde mandag aften uddannelsesudspillet "Et fremtidssikret uddannelsessystem - der løfter alle", der til dels er finansieret af, at kandidatstuderendes SU omlægges til et lån.

- Jeg forestiller mig ikke, at vi kommer til at foreslå at omlægge SU på kandidaten til et lån. Men jeg synes, der er brug for en åben diskussion, hvor der er plads til at være i tvivl, siger Bjørn Brandenborg.

Tvivlen, han henviser til, stammer fra en undersøgelse fra Rockwool Fonden, der satte spørgsmålstegn ved SU'ens effekt på den sociale mobilitet.

Studiet viste, at på trods af SU'ens indførelse i 1970 er niveauet af social mobilitet i dag cirka det samme, som det var i midten af 1940'erne.

Direktør for Dansk Erhverv Brian Mikkelsen sagde til Berlingske, at der er "ingen evidens for", at færre danske unge ville tage en uddannelse, hvis de på kandidatdelen ikke kunne få SU, men kun et rentefrit SU-lån.

Venstre har taget positivt imod udspillet, om end partiet ikke kommer til at foreslå det i Folketingssalen. Det minder nemlig om det, som Venstre-regeringen selv foreslog i 2016, mener SU-ordfører Ulla Tørnæs.

- Vi måtte konstatere, at det kun var os, der syntes, at der var behov for at omlægge den danske SU, så den ikke var en invitation til andre EU-borgere om at komme til Danmark og få en gratis uddannelse med SU for så derefter at rejse hjem igen, siger hun.

Netop begrænsningen af SU til udenlandske studerende er en af de ting, som Socialdemokratiet vil kigge på, forklarer Bjørn Brandenborg.

I 2013 vedtog et flertal i Folketinget, at man i 2018 højst skulle bruge 400 millioner kroner på SU til studerende fra andre EU-lande.

- Vi har jo forpligtet os til nedbringe brugen af SU til udenlandske studerende, så de ikke kan bruge det danske uddannelsessystem som en måde at få bistand på.

- SU er selvfølgelig først og fremmest tiltænkt danske studerende, siger Bjørn Brandenborg.

/ritzau/