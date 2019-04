Socialdemokratiet og SF afviser pure at røre den danske model

Løkke har fået en rigtig dårlig idé, og der skal ikke laves om på den danske model, siger S og SF.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har meldt sig parat til at lytte til forslag om indførelse af mindsteløn i Danmark.

Den melding møder modvind fra politiske kolleger i rød blok.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, synes, at det er en "utrolig dårlig idé".

I dag bliver lønningerne fastsat i overenskomster, som arbejdsmarkedets parter indgår uden indblanding fra politikerne.

- Det vil fuldstændig rive tæppet væk under den danske model, siger Nicolai Wammen.

- Vi synes, at det er rigtig fornuftigt, at det er arbejdsmarkedets parter, der sætter sig ned og forhandler lønninger. Det har fungeret rigtig godt i Danmark. Og det er der ingen grund til at lave om på, siger han.

Statsministeren har på sin facebookprofil efterspurgt tanker og idéer til, om den danske model trænger til en "ansigtsløftning".

Det er blandt andet historier om udenlandske chauffører på danske landeveje, som lever under kummerlige vilkår til lave lønninger, der har fået statsministeren til at overveje spørgsmålet, skriver han.

Nicolai Wammen mener, at der er alt mulig grund til at styrke en indsats mod social dumping, i stedet for at røre ved den danske model.

Han forsikrer samtidig om, at det vil være en høj prioritet, hvis det bliver en socialdemokratisk regering efter et valg.

Politisk ordfører Karsten Hønge (SF) roser statsministeren for at kigge på udfordringerne med social dumping, men øjnene er rettet det forkerte sted hen.

- Han forsøger med et "quick fix" eller en overspringshandling, ved at tro, at man ved at gøre det til lov vil ændre det helt store, siger Karsten Hønge.

- Arbejdsmiljøloven gælder for alle. Det er en lov, man også kan dømmes efter. Men det ændrer jo ikke på, at Arbejdsmiljøloven hele tiden og hver dag bliver overtrådt især af udenlandske firmaer og ansatte.

Han mener, at den rigtige vej er at styrke arbejdsmarkedets organisationer.

- Man skal have tilstrækkeligt mange fodsoldater fra fagforeningerne på arbejdspladserne, der sørger for at lave overenskomster, og at de bliver fulgt, siger Hønge.

Derudover bør der afsættes penge til at styrke Arbejdstilsynet, politiet og skattemyndighederne så de kan føre bedre kontrol.

