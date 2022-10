Socialdemokratiet er også åben for at undersøge Samsam-sag

Socialdemokratiet er ligesom et flertal i Folketinget åben for at undersøge sagen om Ahmed Samsam.

Det oplyser fungerende politisk ordfører Mattias Tesfaye, der også er justitsminister, i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- De forhold, der drøftes, vedrører Danmarks efterretningstjenester. Det kræver en særlig omtanke.

- Der er nu flere ønsker til, hvad der skal undersøges - og vi går åbent ind i de drøftelser. Det gælder også i forhold til sagen om Samsam, siger Mattias Tesfaye.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men det er ikke sager, der egner sig til partipolitik og valgkamp, slår han videre fast.

Ahmed Samsam er dømt for at tilslutte sig en terrorgruppe i Syrien. Ifølge flere medier var han dog dansk agent, men han sidder nu fængslet på femte år.

Nu bakker i alt ti partier op om at undersøge sagen på den ene eller anden måde. De store spørgsmål er, om han har arbejdet som dansk agent, og om efterretningstjenesterne ikke vil vedkende sig det.

Det er endnu uvist, om flertallet består efter folketingsvalget.

Det politiske flertal blev skabt på blot et par timer tidligere onsdag, efter sagen om Ahmed Samsam stjal dagsordenen på et pressemøde arrangeret af partier fra den borgerlige blok om FE-sagen.

Blå blok - bortset fra Nye Borgerlige - bakker op om en undersøgelse. Også Enhedslisten, SF, De Radikale, Frie Grønne og nu Socialdemokratiet bakker op.

Hvorvidt en undersøgelse af Samsam-sagen skal være en del af en kommissionsundersøgelse af FE-sagen er fortsat også uvist.

Sammenkædningen er, at den hjemsendte spionchef Lars Findsen nævner sagen i sin erindringsbog, der udkom uden varsel i valgkampen.

Politikerne kan også vælge at skille de to sager ad for at få hurtigere svar i Samsam-sagen.

- Der er brug for en grundig rådgivning af Folketinget, inden det der skal undersøges nærmere tilrettelægges, siger Mattias Tesfaye.

- Jeg vil derfor opfordre partierne til, at vi håndterer det her med den nødvendige alvor, så vi ikke midt i en valgkamp sætter de nødvendige hensyn til efterretningstjenesterne over styr.

Ahmed Samsams advokat, Erbil Kaya, har onsdag kaldt det "ekstremt glædeligt", at der tegner sig et politisk flertal for at undersøge sagen.

Han mener, at det "må føre til en løsladelse af Samsam".

- Han har siddet fem år i fængsel, og det er fem år for meget. Flertallet for en undersøgelse bør betyde, at han straks bliver løsladt. Hellere i dag end i morgen, siger Erbil Kaya.

/ritzau/