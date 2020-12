Socialdemokratiet får bedste måling i tre måneder trods minksag

Knap hver tredje vælger ville sætte kryds ved Socialdemokratiet, hvis der var valg i morgen.

Selv om regeringen de seneste måneder har været i modvind for sin håndtering af minksagen, er der stor opbakning til Socialdemokratiet blandt vælgerne.

32,9 procent af ville stemme på Socialdemokratiet, hvis der var valg i morgen. Det viser en meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Det er højeste måling siden slutningen af september og en fremgang på 7 procentpoint i forhold til valget sidste år.

Ifølge politisk kommentator Hans Engell er målingen først og fremmest et udtryk for, at de fleste vælgere er tilfredse med regeringen og statsminister Mette Frederiksens håndtering af coronakrisen.

- Vælgerne er ikke helt så optagede af minksagen og alle de politiske diskussioner, der kører.

- Vælgerne er mere optaget af deres helbred, smittespredningen og deres egen økonomi - herunder om de har et job. Minksagen er et typisk billede på, at politikerne er et sted, og vælgerne er et andet sted, siger Hans Engell.

Regeringen har fået hård kritik for at have beordret alle mink i Danmark aflivet uden at have den nødvendige lovhjemmel på plads.

Sagen kostede fødevareminister Mogens Jensen (S) jobbet, og Mette Frederiksen har undskyldt for, at loven ikke var på plads. En kommissionen skal nu granske forløbet.

Selv om oppositionen ikke er gået frem på bagkant af sagen, vurderer Hans Engell ikke, at partierne kunne have håndteret den anderledes.

- Det er oppositionens opgave at kontrollere regeringen. Derfor handler det for dem om at komme til bunds i sagen - også selv om det ikke giver ret meget i forhold til vælgerne, siger han.

Opbakningen til regeringen er steget, siden coronaudbruddet ramte Danmark i slutningen af februar.

Hvis der var valg i morgen, ville Socialdemokratiet med seneste måling få det bedste valgresultatet i 30 år.

Den er dog ikke helt så stor som i foråret, hvor Socialdemokratiet i en måling i slutningen af maj havde opbakning fra 35,8 procent.

For partierne i blå blok kan vejen ud af dødvandet være, at vaccinerne er på vej.

- Det er svært at være oppositionen i øjeblikket, fordi det er svært at sætte en politisk dagsorden, da folk primært fokuserer på corona.

- Der er 2,5 år til næste valg. Oppositionen kan håbe på, at vi i løbet af 2021 vender tilbage til et normalt liv og en mere normal dagsorden og begynder at fokusere på andet politisk indhold end corona, siger Hans Engell.

Samlet set står rød blok til 55,5 procent af stemmerne i målingen. Blå blok har 44,2 procent.

