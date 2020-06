Socialdemokratiet får LGBT-ordfører og ny kulturordfører

Regeringspartiet ændrer opstilling efter et år i regering. Partiet får en ordfører for seksuelle minoriteter.

Socialdemokratiet rykker rundt på ordførerposterne i en mindre rokade.

Lars Aslan Rasmussen mister sit EU-ordførerskab, som går til Jens Joel, der også bliver børne- og undervisningsordfører.

Lars Aslan Rasmussen bliver i stedet ligestillingsordfører og indfødsretsordfører.

Jan Johansen, der var overrasket over at blive kulturordfører, da regeringen blev dannet for knap et år siden, mister sit ordførerskab. Det går til det unge håb Kasper Sand Kjær, der bliver ny kultur- og medieordfører.

Det oplyser regeringspartiet i en pressemeddelelse. Ændringerne er vedtaget på et gruppemøde tirsdag.

Jan Johansen har udtalt til dagbladet Information, at han som gammel sømand uden uddannelse var overrasket over at blive tilbudt posten som kulturordfører. Han har siddet i Folketinget siden 2011.

- Jeg skal da være ærlig og sige, at da de ringede og tilbød mig kultur, sagde jeg: "Hvor fanden kom den lige fra?", sagde han i september sidste år.

I stedet bliver han forsvarsordfører.

Regeringspartiet får også en ordfører for LGBT, som er en samlet betegnelse for en række seksuelle minoriteter.

Det bliver Tanja Larsson, som også bliver fri- og efterskoleordfører samt ordfører for Færøerne og færdselssikkerhedsordfører.

Birgitte Vind bliver kommunalordfører, og Bjarne Laustsen bliver formand for Beskæftigelsesudvalget. Det var Kasper Sand Kjær ellers.

I stedet får han altså nye ordførerposter og bliver formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Det var Bjørn Brandenborg førhen. Han bliver i stedet ordfører på området.

/ritzau/