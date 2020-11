Socialdemokratiet: Folketinget har taget corona alvorligt

Rasmus Horn Langhoff (S) mener, at coronaretningslinjerne er blevet overholdt. Både generelt og i partierne.

Coronavirusset har gjort sit indtog på Christiansborg, men Folketinget har taget sine forholdsregler. Det mener Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff.

- Folketinget har virkelig taget det alvorligt med nogle gode forholdsregler for at passe på medarbejderne på Borgen, siger han om coronaudbruddet på Christiansborg.

Han påpeger, at sundhedsmyndighedernes restriktioner generelt er blevet taget alvorligt af alle, der har sin gang på Christiansborg - både medarbejdere, politikere og journalister.

Coronasmitten har dog alligevel bredt sig på Christiansborg. I øjeblikket er politikere fra Socialdemokratiet, De Konservative og Venstre ramt af coronavirus. Flere politikere venter på testsvar og er gået i isolation.

Ifølge Rasmus Horn Langhoff har man i Socialdemokratiet gjort alt, hvad man kunne for at undgå coronasmitte.

- Vi holder så mange møder, vi kan, elektronisk, vi holder afstand, vi sørger for, at der er sprit tilgængeligt og for ikke at give hånd til hinanden, siger han.

Han påpeger, at "der er en fokuseret indsats" i partiet.

Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, er enig i, at man har gjort, hvad man kunne.

- Det er samme vilkår som på andre arbejdspladser. Retningslinjerne er den bedste sikkerhed, og så kan man sige, at man ikke kan gøre mere, siger Flemming Møller Mortensen.

I Socialdemokratiets folketingsgruppe er der én smittet, og flere ministre er i den forbindelse hjemsendt.

Rasmus Horn Langhoff påpeger, at man "i øjeblikket ikke ved, hvor smitten kommer fra, og hvordan den har bevæget sig".

- Det kan ramme alle, og det er svært at sige hvorfor lige nu, siger han.

Tirsdagens spørgetime med statsministeren og afstemninger i Folketinget er aflyst efter coronaudbruddet.

/ritzau/