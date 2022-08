Inflationen gør det til en dårlig ide at poste flere penge ud i samfundet - uanset, om man ønsker mere offentlig velfærd eller skattelettelser. Det kan give en anden type valgkamp end man har set de seneste 20 år

Socialdemokratiet foreslår stram finanslov. Nu får partiet svært ved troværdigt at føre valgkamp på store velfærdsløfter

"Velfærd frem for skattelettelser."

Det mantra har Socialdemokratiet mødt vælgerne med valg efter valg gennem en snes år. Finanslovsforslaget for 2023, som finansminister Nicolai Wammen (S) lagde frem onsdag, vil dog gøre det meget svært for Socialdemokratiet at genbruge den modstilling i den aktuelle valgkamp.