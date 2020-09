Socialdemokratiet forsvarer finanslov til kanten

Oppositionen kritiserer regeringen for ikke at skabe vækst nok med finanslov, der vil give underskud.

Det udkast til en finanslov, som regeringen har præsenteret, bliver tirsdag debatteret i Folketingssalen. Forslaget vil køre på kanten af reglerne for, hvor meget underskud man må budgettere med.

Et underskud er ikke det, oppositionen i form af Venstre, kritiserer. Men partiet angriber, at pengene ikke bliver brugt på reformer, der skal skabe vækst.

- Vi har været med til at holde hånden under danske virksomheder, så vi er ikke imod at bruge penge.

- Men vi kritiserer regeringen for, at der ikke er noget, der rækker fremad i regeringens finanslov. Der står intet om, hvad der skal gøre Danmark rigere i denne her pamflet, sagde Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, i salen.

Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, var lidet overraskende ikke enig i den betragtning.

- Det er et helt underligt angreb. Regeringen sætter gang i forbruget. Krigskassen sætter gang i forbruget, så vi kan få skabt de arbejdspladser.

- Hvad er det, Venstre vil? Det synes jeg ikke, vi hører, sagde han og beskyldte Venstres politik for at "sejle rundt som en sømand på landlov".

I sin ordførertale, der åbnede debatten, fokuserede Christian Rabjerg Madsen da også på, at det underskud på 0,5 procent af bnp og den krigskasse på 9,2 milliarder kroner, der er afsat til at rydde op efter covid-19, skal sætte gang i økonomien.

- Vi sætter kul under alle kedler. Vi går til grænsen af budgetloven. Vi gør det eneste ansvarlige, når vi investerer os ud af krisen. På den måde holder vi hånden under 46.000 arbejdspladser næste år, sagde han.

Hverken Venstre eller Dansk Folkeparti er uenige i, at der bliver skruet op for forbruget under den krise, covid-19 har udløst.

- Men man skal bruge pengene fornuftigt. Og det gør regeringen ikke. Det er ikke klogt, at raske mennesker ikke længere skal være en del af arbejdsmarkedet. Det gør Danmark fattigere, sagde Troels Lund Poulsen mens Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, sagde:

- Vi er enige i, at man kan låne penge til at investere. Men man låner penge til drift. Og det er farligt.

