Socialdemokratiet har hyret advokatfirma til sexisme-sager

Medlemmer af Socialdemokratiet kan henvende sig til et advokatfirma, hvis de oplever krænkelser.

Socialdemokratiet har hyret et advokatfirma, der skal undersøge henvendelser om krænkelser, som medlemmer af partiet har oplevet. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) til Politiken.

Det fremgår ikke af interviewet hvilket advokatfirma, der er tale om.

Det beskrives som "et advokatfirma med speciale i arbejds- og ansættelsesret samt diskrimination" og desuden som værende uafhængig af Socialdemokratiet.

- Vi har valgt at indlede et samarbejde med et advokatfirma, hvor man kan henvende sig om episoder, som man selv har været involveret i eller været bekendt med, så vi er sikre på, at der i hvert fald er en ramme for at konkrete situationer kan håndteres, siger statsministeren til Politiken.

Hun giver også udtryk for, at hun er "åben" over for, at partiet selv starter en undersøgelse, hvor man aktivt vil afdække, hvor stort omfanget er fremfor at afvente medlemmer, der melder sig selv.

