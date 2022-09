Socialdemokratiet har tændt for valgmaskinen. Men virker den?

Regeringspartiet har i de seneste uger skruet bissen på rent retorisk.

Et nyligt eksempel herpå er en beregning fra Finansministeriet, der kom i forbindelse med statsministerkandidat-debatten i tv mellem statsminister Mette Frederiksen (S), Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og De Konservatives formand Søren Pape Poulsen for godt to uger siden.