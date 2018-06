Socialdemokratiet i kursskifte: Vil af med uddannelsesloft

I 2016 lagde Socialdemokratiet stemmer til et uddannelsesloft. Nu vil partiet af med loftet igen.

Socialdemokratiet ændrer kurs, og vil nu afskaffe det omstridte uddannelsesloft, som partiet selv har været med til at vedtage.

Det fortæller S-formand Mette Frederiksen til Berlingske. Uddannelsesloftet begrænser muligheden for at tage mere end en videregående uddannelse.

- For at imødegå det, mange børn og unge oplever som et præstationspres i vores uddannelsessystem, foreslår vi at afskaffe uddannelsesloftet.

- Det har medført, at vi som samfund er kommet til at give de unge et indtryk af, at de ikke må begå fejl, og at de hele tiden skal præstere. Det er en farlig kultur, og det presser dem, siger formanden til Berlingske.

Dermed står alle røde partier samlet om at afskaffe loftet.

Socialdemokratiet stemte i 2016 selv for uddannelsesloftet sammen med regeringen og Dansk Folkeparti.

Uddannelsesloftet er blevet mødt af stor kritik fra studerende og de andre røde partier. Desuden har et borgerforslag om at afskaffe uddannelsesloftet fået mere end de 50.000 underskrifter, der kræves for, at det når i Folketinget.

Hensigten med uddannelsesloftet har været at forhindre, at staten skal betale for mere end en uddannelse på samme eller lavere niveau.

Mette Frederiksen fortæller, at meldingen om at droppe loftet igen kommer nu, da hun har hørt fra mange, der føler sig pressede.

- Det er et udmærket princip, at du skal bruge den uddannelse, du har taget. Men jeg kan bare se, at uddannelsesloftet har skabt en følelse, der har sat sig i mange flere end dem, der er direkte berørt af det, siger hun til Berlingske.

Uddannelsesloftet giver en besparelse på 308 millioner kroner om året. Socialdemokratiet vil drøfte finansieringen med de andre partier. Men partiet foreslår at stoppe for markedsføringen for de videregående uddannelser.

/ritzau/